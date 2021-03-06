Восьмилетний мальчик погиб в аварии на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. ДТП с участием машин марок Ford Fusion и Toyota Venza на кольцевой автодороге привело к смерти школьника. Полиция инициировала проверку.

По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota врезался в остановившийся в третьей полосе Ford. Его владелец припарковался на трассе из-за спуска колеса.

В результате аварии мальчик, сидевший на заднем левом сиденье немецкого хетчбэка, получил серьезные травмы. Прибывшие медики скорой помощи хотели доставить школьника в больницу, но ребенок умер в машине врачей, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.

Еще одно смертельное ДТП произошло под Воронежем. Там жертвой аварии стали 29-летний водитель и его 24-летняя пассажирка, сообщал ФАН.