Смольный сообщил, что еще три детских сада заработают в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Администрация Северной столицы отчиталась об открытии новых воспитательных учреждений для детей дошкольного возраста.

Строительством трех новых детских садов в Невском районе Санкт-Петербурга занимаются инвесторы. Они должны открыться уже в 2021 году. Помимо этого уже заработало учреждение в Рабфаковском переулке. До этого детсад находился на ремонте. Сейчас он оснащен музыкальным и физкультурным залами, игровыми комнатами, медкабинетом, а также сухим бассейном и площадкой для изучения ПДД.

В столице России, в свою очередь, появится современный многофункциональный жилой квартал. Его возведут в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На территории квартала построят школу на более чем тысячу учащихся и два детских сада на 150 и 500 мест.