Рабочий в Петербурге оказался придавлен трубой и погребен заживо в траншее

Санкт-Петербург, 6 марта. Сотрудники СК вызваны в Петродворцовый район Петербурга. По предварительным данным, в результате несчастного случая погиб рабочий, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел возле дома №2 по улице Гостилицкой. Там на территории стройки велись земляные работы. Специалисты также осуществляли укладку труб. Во время обвала траншеи один из строителей не успел вовремя среагировать. В итоге его придавило трубой, а сверху упала огромная масса грунта.

Прибывшие на место спасатели и бригада медиков уже ничем не могли помочь пострадавшему, он скончался.