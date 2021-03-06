Зданию ВНИИБ в Петербурге повторно отказали в статусе объекта культурного наследия

Санкт-Петербург, 6 марта. Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Петербурга вновь не признал здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности объектом культурного наследия.

Проект решения КГИОП о постройке опубликован на сайте городской администрации, в настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Комитет дважды (6 и 11 ноября) получал заявления с просьбой признать указанное здание памятником истории и культуры и включить его в единый реестр объектов культурного наследия. Однако оснований для этого там не обнаружили, заявители получили отказ.

Включения здания на 2-м Муринском проспекте в реестр объектов культурного наследия хотят добиться, поскольку считают, что это защитит его от сноса ради строительства жилья.

Ранее стало известно, что по решению комитета по контролю за имуществом в Петербурге освободится помещение в доме-памятнике в Центральном районе. Его занимает задолжавший за аренду клуб-ресторан.