«Борец с китайской мафией» из Петербурга угрожает взорвать ТЦ и УФМС

Санкт-Петербург, 6 марта. Несколько торговых центров Северной Столицы получили сообщения о минировании. Злоумышленник пригрозил взорвать объекты, если не начнется расследование против «мафии».

Анонимный «террорист» заявил, что в некоторых ТЦ и зданиях УФМС заложены бомбы, сообщают местные СМИ. Он потребовал разобраться с представителями «китайской мафии» по имени Ли и Ши, которые якобы держат в страхе весь город.

В своих сообщениях неизвестный советует воздержаться от вызова саперов и сотрудников полиции, а также утверждает, что тщательно следит за всеми «заминированными» объектами. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее ФАН писал об эвакуации посетителей Тадж-Махала из-за сообщений о бомбе. Территорию мавзолея вынуждены были покинуть более 1 тыс. человек.