Пытавшуюся убить блокадницу сиделку заключили под стражу в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Суд до 1 мая заключил под стражу женщину, которую обвиняют в избиении 98-летней блокадницы в квартире на проспекте Народного ополчения.

Обвиняемую задержали в среду. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»)

По предварительной версии, 28 февраля сиделка избила 98-летнюю женщину, которая пережила блокаду Ленинграда, «с целью убийства последней». Врачи диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Как позже сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу, дело было передано из полиции для расследования в ГСУ. Следователи переквалифицировали обвинение на покушение на убийство.

Аналогичный инцидент произошел в Москве. Уроженка Узбекистана избила 90‑летнюю подопечную, сообщало РИАМО.