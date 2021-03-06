Полиция Санкт-Петербурга отчиталась об итогах рейда по поиску нелегальных мигрантов

Санкт-Петербург, 6 марта. Почти 70 участковых проверили квартиры в 28 жилых домах в Невском районе города. Задержаны почти 100 нелегальных мигрантов.

Рейд выявил 130 квартир, которые незаконно сдаются в аренду. В 11 случаях отмечается факт массового проживания нелегальных мигрантов. Иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности, согласно законодательству России.

Возбуждены уголовные дела, фигурантами которых станут владельцы таких «резиновых» квартир на проспекте Солидарности и проспекте Большевиков. Ведется расследование. Виновникам грозит до трех лет лишения свободы.

ФАН сообщал о ликвидации в Петербурге женской банды, организовавшей постановку на учет 2,5 тысячи нелегалов.