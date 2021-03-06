Авария на теплотрассе превратила центр Петербурга в озеро кипятка

Санкт-Петербург, 6 марта. Коммунальщики обещают закончить ремонт трубы на улице Маяковского к вечеру. При запуске системы теплоснабжения выявлены новые проблемы.

Накануне произошел прорыв теплотрассы на улице Маяковского, в результате на дорогу вытек кипяток. К вечеру должны были устранить дефекты, однако ремонтные работы продолжаются и сегодня, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ремонтники обнаружили новые проблемы при запуске системы теплоснабжения, в связи с чем было принято решение полностью заменить ненадежный участок трубы. Работы по укладке начались сегодня рано утром. Сотрудники коммунальных служб обещают закончить их к вечеру. Возобновление циркуляции запланировано на 19 часов субботы.

Несколько дней назад ФАН писал о пожилом жителе Ленобласти, устроившем поножовщину после прорыва трубы. По данным следствия, пенсионер нанес несколько ножевых ударов двум мужчинам, которые пришли к нему, чтобы разобраться в причинах ЧП.