«Лютый заяц» попался на закладке наркотиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Оперативники в Северной столице пресекли деятельность трех торговцев наркотиками. Один из распространителей отравы был известен в Сети под ником «Лютый заяц».

По данным правоохранителей, 28-летний уроженец Белоруссии был задержан с 16 свертками. По некоторым «комкам» эксперты уже дали заключение — это был наркотик на основе конопли. В квартире у фигуранта обнаружены еще восемь свертков. Изучение содержимого телефона «Лютого зайца» позволило стражам порядка найти четыре тайника с веществом на основе конопли.

В Приморском районе Северной столицы были задержаны причастные к наркоторговле. Они промышляли сбытом гашиша. «Закладчиком» был один из них, второй занимался координацией.

Все трое вели преступный бизнес через Интернет. Сделки осуществлялись бесконтактным способом.

Российские парламентарии считают, что за пропаганду наркотиков необходимо наказывать жестче. В инициированном законопроекте они предлагают за подобное деяние лишать свободы на десять лет, сообщало Deita.