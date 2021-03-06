Погибшему на рельсах петербургского метро было 22 года

Санкт-Петербург, 6 марта. Движение по красной линии метро Петербурга было временно парализовано. Причиной стало падение на рельсы человека, которого сбил поезд.

Трагедия произошла на станции метро «Пушкинская». По неустановленной пока причине 22-летний горожанин упал на пути перед приближавшимся поездом. Смерть наступила мгновенно. Позднее его труп достали и положили в специальный мешок. По словам очевидцев, место происшествия было оцеплено, там дежурили силовики и медики.

В Москве за сутки пассажиры метро дважды падали с платформы на рельсы. Один из них успел спастись до прибытия состава, сообщал ФАН.