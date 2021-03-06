Депутат Вострецов провел встречи в вузах Петербурга

Санкт-Петербург, 6 марта. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов провел встречу со студентами и преподавателями СПБГМТУ и СПБГУ. Темой разговора стал прошедший на удаленке учебный год.

Парламентарий пообщался с представителями вузов и обсудил с собравшимися прошедший в дистанционном режиме учебный год. Студенты, в отличие от школьников, имеют больше опыта в работе с различными гаджетами. Однако они не могут заменить живого общения со сверстниками, подчеркнул депутат.

«Система высшего образования практически год работала в дистанционном режиме: конечно, в отличие от школьников, студенты — более ответственные и продвинутые в обращении с интернет-ресурсами, но все равно живое общение с преподавателями и друзьями заменить невозможно», — уверен парламентарий.

В ходе встречи с ректором СПБГУ Николаем Кропачевым Вострецов обсудил подготовку Петербургского международного форума труда и профориентации будущих студентов. Руководитель вуза отметил необходимость создания в школах «инженерных» классов, поскольку сегодня стране нужны технические специалисты. Итогом встречи стало решение о проведении специалистами университета семинаров для членов профсоюзов СОЦПРОФ.

«Нужно возрождать систему профориентации и среднего профессионального образования, которые будут ориентировать ребят на реальные востребованные специальности», — считает Вострецов.

Выпускники российских вузов зачастую сталкиваются с проблемами трудоустройства. Депутат призвал руководителей университетов оценивать рынок труда, ведь старшеклассники не задумываются о востребованности выбранной профессии в будущем. Подростки поступают туда, куда получилось, напомнил парламентарий. Четкую кадровую политику также должны вести правительство и региональные власти, уверен Вострецов.