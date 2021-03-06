Минздрав назвал число петербуржцев с антителами к коронавирусу

Санкт-Петербург, 6 марта. Антитела к коронавирусной инфекции есть у 50% жителей Северной столицы. Такое заявление сделал эксперт Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Распространение заболевания сильно сократится с приобретением коллективного иммунитета к COVID-19 хотя бы 70% населения Петербурга, заявил Лиознов. Массовая вакцинация от коронавируса позволит достичь таких показателей в ближайшее время.

Всего 274 тыс. горожан уже сделали прививку от COVID-19. Из них 138 тыс. петербуржцев получили оба компонента препарата и завершили курс вакцинации. Врачи используют для процедуры отечественный препарат «Спутник V».