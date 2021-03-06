Петербург получил 1 тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Санкт-Петербург, 6 марта. Прививочные пункты Санкт-Петербурга получили 1 тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

У петербуржцев в скором времени появится выбор, какой вакциной прививаться: «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». О поступлении новой партии вакцины сообщила пресс-служба Смольного.

«В Петербург поступило почти 350 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 1 тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона», — пояснили в сообщении.

В Северной столице работает 129 стационарных прививочных пункта, 106 из них работает на базе городских поликлиник, 19 пунктов расположены в частных медицинских учреждениях, четыре пункта — в федеральных клиниках. Восемь пунктов вакцинации базируются в торгово-развлекательных центрах. Первую дозу препарата получили 260 тыс. петербуржцев, полный курс вакцинации прошли 120 тыс. человек.

Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется со второй половины марта. Об этом сообщили разработчики препарата в ходе визита на предприятие премьер-министра России Михаила Мишустина. Препарат не имеет в составе живого вируса.