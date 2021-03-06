Почти 138 тысяч петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 6 марта. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 138 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Массовая вакцинация существенно улучшает эпидемиологическую обстановку в Северной столице. С начала прививочной кампании в Петербурге прививку получили 274 тыс. горожан, 137,7 тыс. из них прошли два этапа вакцинации. В Северную столицу поступило 348,5 тыс. доз российского препарата от коронавируса, 74,5 тыс. еще не использовались.

Тем временем доля зараженных COVID-19, проходящих амбулаторное лечение, сократилась на 18%. Жителям Петербурга рекомендуется помнить о ношении масок и перчаток, соблюдении социальной дистанции и правилах личной гигиены. Также Власти города продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 28 марта.