Супружеская пара приговорена к колонии за избиение детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 марта. Муж и жена, систематически издевавшиеся над детьми, признали свою вину в суде. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима.

Суд вынес приговор супружеской паре, которую обвиняли в регулярных издевательствах над детьми. Глава семейства проведет в колонии общего режима семь лет, а жена — три года, сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело возбудили в январе прошлого года. По данным следствия, отец и мачеха потерпевших избивали малолетних мальчика и девочку руками, ногами и бейсбольной биты. При этом надлежащая медицинская помощь детям не оказывалась, в результате чего на теле дочери возникла опасная для жизни инфицированная рана.

Сообщается, что подсудимые признали свою вину.

Ранее ФАН писал о жителе Татарстана, который обнаружил дома трупы ребенка и жены. По данным следствия, женщина сначала задушила сына, а потом покончила с собой.