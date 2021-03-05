Более 11 тысяч учителей сделали прививки от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 марта. Вакцинация против коронавируса среди учителей и сотрудников системы образования в Петербурге продолжается. На сегодняшний день инъекции получили уже 11 519 педагогов.

Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-губернатора города Ирины Потехиной. Там также уточнили, что в пятницу сделать уколы должны были еще 75 учителям, пишет «Петербургский дневник».

Первый этап вакцинации работников образовательных учреждений в Северной столице стартовал в середине декабря 2020 года. Сначала прививки делали сотрудникам, которые находятся в группе наиболее высокого риска по COVID-19: учителям 5-11 классов, педагогам системы профобразования и руководителям образовательных учреждений. Сегодня инъекции могут получить учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

В первый день марта сообщалось, что в целом в прививочной кампании против COVID-19 в Петербурге приняли участие свыше 250 тыс. человек. Из них 101 345 прошли цикл вакцинации полностью, то есть получили оба компонента препарата.