Комитет петербургского ЗакСа одобрил проект об упразднении Уставного суда

Санкт-Петербург, 5 марта. Члены комитета Заксобрания Санкт-Петербурга по законодательству поддержали проект об упразднении Уставного суда в городе. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок.

Парламентарий отметил, что норма может вступить в силу летом 2021 года. По его словам, заседающие в органе судьи Марина Матвеева, Антонина Шевченко, Игорь Тимофеев и председатель Наталья Гуцан в случае принятия документа получат разовую компенсацию.

Четырбок во время беседы с журналистами затруднился назвать сумму выплаты. Он добавил, что это зависит от стажа, выслуги лет и опыта федерального судейства.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Московский районный суд Санкт-Петербурга ранее запретил распространение мультипликационного сериала «Межвидовые рецензенты» на трех сайтах.