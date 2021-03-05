Дело о крупном мошенничестве с землей привело оперативников к сотруднику Жилкомсервиса

Санкт-Петербург, 5 марта. В деле мошенника, сдававшего в аренду земельные участки в ТСН «Огородник», появились еще несколько пострадавших.

Несколько дополнительных эпизодов появились в уголовном деле, которое возбудили летом прошлого года. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что один из фигурантов под предлогом сдачи участков в аренду получал с клиентов крупные суммы денег.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, дело возбудили в отношении некоего Ядигара И., который помимо прочего трудится в одном из ЖКС города Санкт-Петербурга. Видимо, помимо основной работы у коммунальщика была и подработка в виде сдачи в аренду земли во Всеволожском районе. Речь, по данным правоохранителей, идет о земельных участках в ТСН «Огородник» в окрестностях Бугровского сельского поселения.

Согласно материалам дела, сейчас появились еще как минимум трое потерпевших. Они рассказали оперативникам, что Ядигар под предлогом сдачи в аренду земли брал с них крупные суммы денег. По данным ФАН, с одних клиентов он взял по 475 тыс., другие заплатили 763 и 500 тыс. В ходе переговоров речь шла о многомесячной аренде земли. По факту же оказалось, что земля в пользование передана не была. Следствие располагает данными, что в деле могут появиться и другие потерпевшие.