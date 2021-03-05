Власти выделят Петербургу 792 млн рублей на строительство дорог в 2022 году

Санкт-Петербург, 5 марта. Правительство России выделит Санкт-Петербургу из федерального бюджета 792 млн рублей на строительство транспортной инфраструктуры в 2022 году. Об этом сообщили в Смольном.

Полученные денежные средства будут направлены на значимые для города объекты. В частности, на второй этап реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе, а также строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Соответствующие работы уже ведутся.

Поддержка со стороны властей строительства и ремонта дорог очень важна, ведь в городе постоянно проходят крупные международные мероприятия, в том числе ПМЭФ. В конце 2020 года Федеральное дорожное агентство и правительство Петербурга подписали соглашение о предоставлении трансфера, согласно которому в период с 2021 по 2023 год город получит около 10,7 млрд рублей на возведение новых и ремонт старых дорог.

Телеканал «Санкт-Петербург» также подтверждает продление социальных мер поддержки. Они позволят улучшить финансовое положение медработников.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в текущем году на строительство социальных и инфраструктурных объектов на Кубани направят большое количество денежных средств — в полтора раза больше, чем годом ранее. Выделены рекордные 42,4 млрд рублей.