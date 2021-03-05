КГИОП добился восстановления исторического облика усадьбы Белосельских-Белозерских

Санкт-Петербург, 5 марта. Владельца здания, входящего в ансамбль «Усадьба Белосельских-Белозерских», оштрафовали за нарушение исторического облика памятника, в суд подал КГИОП Санкт-Петербурга.

Строение является объектом культурного наследия регионального значения, и все работы по реставрации и реконструкции должны быть согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Собственник здания провел ремонтные работы без согласования с комитетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При проверке состояния сооружения в марте 2020 года сотрудники КГИОП выяснили, что под северо-западной частью здания сильно просела земля. Была демонтирована облицовка цоколя, одна из стен затянута черной пленкой. Специалисты комитета обнаружили новый дверной проем. Фасады покрасили, кровлю заменили. Исторический облик усадьбы был нарушен.

Петроградский суд учел тот факт, что мужчина активно сотрудничает с КГИОП по восстановлению исторического вида здания, и ограничился наложением на владельца здания штрафа в размере 30 тыс. рублей. Адвокат ответчика пояснил, что за часть изменений несет ответственность предыдущий собственник.

Ранее сообщалось, что бывшую петербургскую фабрику «Скороход», которая находится на Заставской улице, признали памятником архитектуры регионального значения. На территории памятника будет построен лофт-квартал без ущерба для исторических зданий.