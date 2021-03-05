Запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге продлили до 28 марта

Санкт-Петербург, 5 марта. Запрет на проведение массовых мероприятий в Северной столице на фоне пандемии коронавируса продлен до 28 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ночные клубы и кальянные Северной столицы также останутся закрытыми до этого срока, следует из сообщения. Режим самоизоляции для горожан старше 65 лет также продлен. Городским пенсионерам разрешается работать только на удаленке.

Всего 371 тыс. случаев коронавируса подтвердили в Петербурге с начала 2020 года. Порядка 310 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Любой желающий житель города может пройти вакцинацию от коронавируса в одном из прививочных пунктов Северной столицы.