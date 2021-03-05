Напавшего в Петербурге на росгвардейца рэпера Emmk отправили в СИЗО

Санкт-Петербург, 5 марта. Рэпер Максим Микушев, выступающий под псевдонимом Emmk, сейчас находится в одном из следственных изоляторов в столице, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В ближайшее время Микушева этапируют в Санкт-Петербург. Вместе с тем родные музыканта почти ничего не знают о нем.

Девушка рэпера Жасмин рассказала, что ее не было в момент происшествия с Микушевым.

«Максим просто замахнулся на него, потому что был в неадекватном состоянии, конкретной драки не было. Но сотрудник решил заявление написать. Возбудили уголовное дело. Сейчас Максим находится в СИЗО, нам не говорят конкретно, где он», — отмечает собеседница ФАН.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. У Микушева произошел конфликт с охраной магазина якобы из-за кражи товара. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии.

Разбирательство проходило в служебном помещении. Следствие настаивает, что Emmk обругал силовика и пнул его. Медики потом диагностировали у росгвардейца ушиб правого бедра.