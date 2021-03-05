Депутат Вострецов поблагодарил работников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

Санкт-Петербург, 5 марта. Член Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов наградил благодарственными письмами сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19.

Работники ведомства уже год находятся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекциий. Руководители и рядовые сотрудники Роспотребнадзора за это время доказали свой профессионализм, заявил депутат нижней палаты парламента.

«Сделано уже немало, но сегодня мы должны дать возможность получить вакцину от коронавируса всем, кто может и желает привиться, и уже в ближайшее время мы уйдем от этой беды», — отметил Сергей Вострецов.

Депутат Госдумы также побывал с визитом в туберкулезном диспансере Санкт-Петербурга. Он отметил, что это заболевание не менее опасно, чем COVID-19, поэтому забывать о нем, как и о врачах, которые с ним борются, ни в коем случае нельзя.

«Профилактика и своевременное выявление этой болезни остаются сегодня основными задачами государства. Если для врачей, работающих с коронавирусом, выделены красные зоны, то те, кто работают с такими заболеваниями, как туберкулез, находятся в этой красной зоне каждый день», — сказал парламентарий.

Государству нужно усилить контроль над теми, кто является носителями туберкулеза. В частности, над гражданами, которые освобождаются из мест лишения свободы. Их нужно лечить и от других болезней, таких как гепатит, СПИД и других, заявил Вострецов.

Член Государственной думы РФ несколькими днями ранее также встретился с сотрудниками петербургских детских садов и школ. Он выразил им благодарность за труд в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в Кировском районе Северной столицы.