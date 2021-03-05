Водитель в Петербурге сбил двух подростков и сел в тюрьму на четыре года

Санкт-Петербург, 5 марта. Мужчина за рулем автомобиля Kia насмерть сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения.

Девушка 16 лет и молодой человек 15 лет переходили дорогу по «зебре» на проспекте Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. Водитель превысил скорость и не успел затормозить. Подсудимый в условиях ограниченной видимости и мокрого дорожного покрытия проявил преступное легкомыслие и невнимательность — при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу он превысил скорость, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По решению суда Выборгского района Санкт-Петербурга фигурант получил 4 года колонии, его также обязали выплатить 943 тыс. рублей компенсации морального вреда родителям потерпевших. На месте гибели подростков установлены памятные таблички.

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