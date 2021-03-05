В Петербурге на 13% выросло число выздоровевших от коронавируса пациентов

Санкт-Петербург, 5 марта. Из больниц Петербурга за минувшую неделю выписали на 13,39% больше пациентов после COVID-19, чем семью днями раньше.

Однако власти отмечают, что в целом статистику по COVID-19 нельзя назвать положительной. В Северной столице медики зафиксировали почти на 4% больше новых случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того выросло и число госпитализаций. За минувшие семь дней в больницы попали на треть больше пациентов чем на предыдущей неделе.

«Эффективной мерой, способной вернуть прежнюю динамику спада второй волны, а также предотвратить развитие третьей волны эпидемии, является массовая вакцинация населения», — цитирует слова межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперты обратили внимание, что совокупность показателей по ситуации с коронавирусом свидетельствует о значительном замедлении тренда замедления распространения COVID-19.

Власти Петербурга не исключили нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предполагалось, что город вскоре может выйти на плато. Есть вероятность преодолеть отметки по числу заболевших уровня августа 2020 года.