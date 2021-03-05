Петербург может стать свадебной столицей России

Санкт-Петербург, 5 марта. Власти Северной столицы планируют развивать свадебный туризм в городе. Такое заявление сделал председатель профильного комитета Петербурга Сергей Корнеев.

Петербург представляет собой музей под открытым небом, тут есть все для проведения красивых торжественных свадеб. Комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Петербурга уже подписали документ о сотрудничестве в этом направлении, сообщил Корнеев в интервью изданию «Невские Новости».

Все желающие смогут записаться на торжественное мероприятие через портал «Госуслуги». Сотрудники ЗАГСов при планировании церемонии бракосочетания не будут ставить в приоритет жителей Северной столицы, обратил внимание Корнеев.

Петербургским пенсионерам запретили отмечать юбилеи свадеб от 25 лет и больше в городских ЗАГСах до 10 марта. Такие меры в дворцах бракосочетания призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди пожилых горожан.