Названы сроки открытия проката электросамокатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 марта. Приход весеннего сезона и улучшение погоды стали поводом для того, чтобы петербуржцы вновь заинтересовались арендой электросамокатов.

Жители и гости Северной столицы в скором времени вновь смогут позволить себе воспользоваться этим транспортным средством. Открытие сезона аренды планируется по погоде, заявил изданию «Невские новости» представитель популярного в Санкт-Петербурге сервиса, предоставляющего такую услугу.

«Скорее всего, в начале или в середине апреля», — сказал спикер.

Прокатчики из других организаций согласились с объявленным временным промежутком. Также же они не исключили, что петербуржцы получат возможность арендовать электросамокат и в конце марта, однако наиболее вероятным сроком начала сезона все равно считается апрель.

Выделить средства индивидуальной мобильности, такие как самокаты, гироскутеры, моноколеса и ролики предлагают выделить в категорию участников дорожного движения. Также их пользователей могут начать штрафовать за нарушение правил ПДД.