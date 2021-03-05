Телефонный мошенник обманул петербургского пенсионера и забрал у него все сбережения

Санкт-Петербург, 5 марта. Пожилой житель города стал жертвой афериста. Злоумышленник «заработал» на доверчивости мужчины 340 тыс. рублей. Полиция проводит проверку.

Потерпевший рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный и убедил, что его сестра якобы попала в ДТП. Вор заявил, что для избежания уголовной ответственности необходимо заплатить, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник появился на пороге квартиры пенсионера через полчаса после звонка. Мужчина передал незнакомцу все свои сбережения, чтобы «откупиться» от «наказания», которое якобы грозило его родственнице. После этого он позвонил женщине и узнал, что с ней все в порядке.

Петербурженка тут же позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Оперативники прибыли на место происшествия, получили описание подозреваемого и сняли отпечатки пальцев. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Недавно женщина вошла в квартиру 95-летнего пенсионера и, представившись продавщицей меда, похитила у него 145 тыс. рублей, сообщал ФАН.