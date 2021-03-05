Юношу с гнилыми зубами ищет полиция Петербурга

Санкт-Петербург, 5 марта. Мать заявила в полицию о пропаже своего 17-летнего сына, который и раньше на несколько дней уходил из дома.

Женщина, работающая дворником, обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением. Она рассказала, что ее 17-летний сын отправился в школу и после этого не пришел ночевать домой. Также он перестал выходить с ней на связь. По словам заявительницы, юноша и раньше на несколько дней уходил из дома и сейчас может находиться в ТЦ «Галерея».

По данным полиции, молодой человек состоит на учете ПДН. На вид пропавшему около 18 лет, его рост 160-174 сантиметров, он худощавого телосложения с бледным лицом, карими глазами и темно-русыми волосами. Передние зубы у молодого человека гнилые. Когда он уходил из дома, на нем была темно-синяя куртка, черная вязаная шапка и темные брюки в черно-белую клетку.

Некоторое время назад полицейские в Петербурге завершили поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Школьника нашли целым и невредимым в районе станции метро «Спортивная», сообщил ФАН.