СК организовал проверку после смерти рабочего на заводе под Петербургом

Санкт-Петербург, 5 марта. Сотрудники СК проверят завод в пригороде, на котором нашли мертвым сотрудника. У него был конфликт с руководством. Незадолго до гибели мужчина написал жалобу в прокуратуру.

Трагический инцидент произошел на заводе «Пелла-Маш» в городе Отрадное.

Сотрудника предприятия нашли мертвым на своем рабочем месте. Следователи выяснили, что незадолго до гибели у 63-летнего рабочего был конфликт с руководством из-за премии. Мужчина написал на директора завода жалобу в прокуратуру. Заявитель утверждал, что его незаконно лишили 20 тыс. рублей. Прокуратура выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Смертность и травматизм на рабочих местах увеличились в Приморье, сообщал ранее портал Deita. Только за одну неделю на предприятиях скончались шесть человек, еще четверо получили тяжелые травмы.