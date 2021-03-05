Суд арестовал пытавшегося убить жену при детях петербуржца

Санкт-Петербург, 5 марта. Житель Северной столицы, который пытался расправиться с супругой, на время следствия будет находиться под арестом. Решение принял суд Московского района.

Правоохранители считают, что преступление произошло в квартире на Пулковском шоссе. Злоумышленник поссорился с супругой, после чего решил убить женщину, несмотря на присутствие детей. Фигурант ударил жертву в голову и грудь неустановленным предметом.

Пострадавшая выжила благодаря быстро приехавшим врачам и полицейским. Дальнейшие следственные действия позволили установить, что фигурант вел асоциальный образ жизни и был наркоманом.

Жительница Новокузнецка стала жертвой нападения. Вооруженный ножом супруг таким образом выразил недовольство ее желанием развестись, сообщал телеканал «360».