Строители обнаружили исторический тоннель в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 5 марта. Старинный подземный тоннель от Невы до Арсенальной набережной обнаружили строители в центре Петербурга.

Уникальная находка была сделана строительной бригадой во время проведения работ в бывших корпусах завода «Арсенал», который расположен на Выборгской стороне. Планируется, что в скором времени здесь будет открыт арт-квартал под названием Temple of Deer. О находке сообщили в пресс-службе инвестиционной компании, которая занимается строительством объекта.

«Со временем подземный тоннель переделают под отдельный вход для посетителей арт-пространства. До него посетители смогут добраться через проезжую часть», – сказано в сообщении.

Строительная компания планирует частично открыть арт-пространство уже этой весной. В нем будет концертный комплекс, выставочные залы, ночной клуб и фото-студия. Уже в следующем году здесь должны открыться зона для фестивалей, барная улица и фуд-маркет.

Не так давно Смольный и «Газпром» договорились о реконструкции оранжерей Таврического сада. По условиям соглашения инвестор реконструирует заброшенные оранжереи и создаст социально-культурный объект с выставочными и концертными помещениями.

В начале февраля стало известно, что старейшую школу Курортного района Петербурга намерены доделать к сентябрю. Специалисты уже осмотрели объект, который будет состоять из двух зданий: реконструируемого учебного корпуса и нового корпуса. В нем будут расположены два бассейна, музей (школе более 100 лет) и другие залы для занятий детей, пишет "Петербургский дневник".