Семь петербургских вузов обновили позиции в рейтинге лучших университетов мира

Санкт-Петербург, 4 марта. Вузы Петербурга пополнили список флагманских высших учебных заведений планеты агентства Quacquarelli Symonds, заявили в пресс-службе Смольного.

Сразу семь учебных заведений Северной столицы представили город в международном рейтинге, подчеркнули в городском правительстве. Также в Смольном отметили важность того, что городские вузы ежегодно двигаются вверх по списку.

Агентство Quacquarelli Symonds 4 марта разместило обновленный перечень по 51 предмету. Самый высокий для России результат за всю историю рейтинга показал Санкт-Петербургский горный университет, занявший 12 место в дисциплине «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

Вдобавок к этому, в списке оказались СПБГУ, ИТМО, Государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Политехнический университет Петра Великого, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Первый медуниверситет имени академика И.П. Павлова, а также филиалы НИУ Высшей школы экономики и Финансового университета при Правительстве РФ.

Томский политехнический университет занял 23-е место в общемировом рейтинге QS по нефтегазовому делу. Об этом сообщила пресс-служба вуза.