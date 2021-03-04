Российский врач рассказал, сможет ли «Спутник V» победить новые штаммы коронавируса

Санкт-Петербург, 4 марта. Противокоронавирусные вакцины российского производства успели зарекомендовать себя и очень хорошо работают, считают петербургские медики.

Достаточное количество антител IgG к коронавирусу наблюдается у людей, которые получили российские препараты «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», рассказал начальник Госпиталя для ветеранов войн, профессор Максим Кабанов. Он добавил, что «Спутником V» успешно прививаются люди пожилого возраста, однако неизвестно, будут ли российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса.

«На примере моей мамы, которой далеко за 65, могу сказать, что она не стала дожидаться «ЭпиВакКороны» и сделала самостоятельно «Спутник V», две прививки друг за другом, и не получила никаких осложнений», - поделился врач Кабанов в интервью изданию «Петербургский дневник».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в еще одной стране. Об этом недавно сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.