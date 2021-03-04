Ленинградский зоопарк устроит тематическую программу с экскурсиями 8 марта

Санкт-Петербург, 4 марта. Сотрудники Ленинградского зоопарка решили порадовать посетителей в Международный женский день и познакомить их с животными-мамочками.

Посетителей зоопарка ожидают маршрутные квест-игры по экзотариуму, познавательные игры на интерактивной площадке, викторина, а также лекция «Лисица от А до Я» с Дмитрием Васильевым. Особое внимание будет уделено лучшим мамам животного мира. Экскурсия приурочена к Международному женскому дню, который отмечается 8 Марта.

Мероприятия стартуют 7 марта, в первый день посетители смогут поучаствовать в квесте «Приключения Гаврилкина» и пройти тематическую экскурсию, посвященную матерям детенышей разных представителей животного мира. В праздник гостей ждет мультимедийная викторина.