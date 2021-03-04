Звери Ленинградского зоопарка прихорашиваются к брачному периоду

Санкт-Петербург, 4 марта. Обитатели Ленинградского зоопарка начали готовиться к брачному периоду. Животные меняют свое поведение и окрас, сообщает издание «Невские новости».

Звери принаряжаются к радостной весенней поре, чтобы подыскать себе пару. Птицы активно приобретают новую окраску, готовясь к созданию семьи. Бакланы уже имеют привлекательные белые шапочки на голове, а у самца павлина растут перья на спине, которые в народе называют хвостом.

Птицы подготавливают гнезда и помечают границы своих территорий. Скворцы, например, поют, чтобы обозначить свои владения — это еще не брачные игры, самки прилетят позднее, отметил сотрудник зоопарка.

Другие животные тоже проводят подготовку к продолжению рода, зайцы меняют свой окрас с белого на рыже-серый. Эксперт рассказала, что у них начинаются весенние игры, а в апреле у зверьков уже возникнут романтические отношения.

Недавно медведь-губач по имени Пельмень стал выходить в открытый вольер в Московском зоопарке. Зверь начал гулять на улице с наступлением весны, сообщало издание РИАМО.