Главный синоптик Петербурга предупредил о морозах и метели перед 8 Марта

Санкт-Петербург, 4 марта. Морозная погода с выпадением обильного количества осадков ожидается в Петербурге в преддверии Международного женского дня. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Температура воздуха в Северной столице начнет опускаться ниже нуля с четверга. Такие показатели продержатся в городе до начала следующей недели. Погодные условия в Петербурге с 6 на 7 марта окажутся под влиянием активного циклона.

В связи с этим прогнозируются выпадение снега, метель, а также сильный ветер. При этом его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду, а в некоторых районах — даже до 18 метров в секунду. Впоследствии снежный покров увеличится еще на 5-10 сантиметров.

Только вечером 7 марта циклон покинет Северную столицу. Кроме того, метели должны прекратиться уже к 8 Марта, поэтому у горожан есть шанс насладиться солнечной погодой.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о грядущем серьезном похолодании. Жители северной части Европейской России столкнутся с приходом аномальных морозов на этих выходных.