Экономическая полиция Петербурга раскрыла новую мошенническую схему

Санкт-Петербург, 4 марта. Полицейские задержали местного бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на 6 млн рублей, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступление было совершено несколько лет назад. Группа лиц обратилась в один из банков, чтобы заключить кредитные договоры. Выполнять требования злоумышленники не собирались: они предоставили сотрудникам финансовой организации поддельные документы о кредитоспособности и получили крупную сумму.

Деньги банку в итоге не вернули. Уголовное дело о мошенничестве возбудили летом 2020 года. Однако поймать фигуранта удалось только сейчас, им оказался ранее судимый по этой же статье 50-летний предприниматель Карен Е. Судя по данным ЕГРЮЛ, он является учредителем компании, специализировавшейся на строительном бизнесе в Ленобласти.

Кроме того, подозреваемый учреждал еще три общества с ограниченной ответственностью. Все они в настоящий момент ликвидированы. Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства, а также личности других предполагаемых фигурантов устанавливаются.