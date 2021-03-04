Дерзкое хищение еды из миски агути сняли на видео в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 4 марта. Маленькие обезьянки тамарины устроили нападение на миску агути. Кадры коварного нападения в павильоне приматов сняли на видео сотрудники Ленинградского зоопарка.

Кража еды у агути — одно из любимых развлечений тамаринов. Грызун живет с ними в павильоне, поэтому препятствий для налета нет. Работники уверяют, что агути отвечает обезьянам тем же.

«Если есть возможность, он обязательно постарается добыть вкусную еду из чужой тарелки», — отметили авторы ролика.

Тамарины — одни из самых маленьких обезьянок. В длину они достигают максимум 30 см. А вот агути, наоборот, одни из самых крупных грызунов в мире. Специалисты пояснили, что агути и тамарины живут вместе, чтобы поведение у всех членов смешанной группы было разнообразным.