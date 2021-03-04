Петербургским бабушкам устроили фотосессию перед 8 Марта

Санкт-Петербург, 4 марта. Спортивную программу и фотосессию провели для пенсионерок во Фрунзенском районе Петербурга. Мероприятие приурочили к предстоящему 8 Марта.

Физкультурный праздник «Навстречу весне» прошел в парке Интернационалистов. Общероссийский народный фронт выступил организатором мероприятия. Женщины посетили мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также поучаствовали в подвижной танцевальной программе.

Профессиональный фотограф сопровождал все мероприятие. Женщины прекрасны в любом возрасте, поэтому организаторы праздничной программы решили порадовать жительниц Петербурга памятными фото, объяснил член регионального штаба ОНФ в Северной столице Антон Соловьев.