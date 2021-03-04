Полыхающий ангар тушат в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 4 марта. Крупный пожар в ангаре, расположенном на Дороге на Металлострой, ликвидируют сотрудники МЧС. На месте работают 47 специалистов и более десяти единиц техники.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 12:38, в 12:52 возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Строение размером 15 на 30 метров горело по всей площади.

Сведения о пострадавших на данный момент в ведомство не поступали. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. Обстоятельства и причины возникновения ЧП выяснят дознаватели.

Ранее РИА56 сообщало о крупном пожаре в жилой девятиэтажке в Орске, откуда спасли 16 человек, в том числе десять детей.