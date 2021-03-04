В Сети появились фотографии проекта надземного метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 марта. Фотографии проекта надземного метро, которое предложили построить на пригородных территориях Санкт-Петербурга, опубликовали в Сети.

Новый вид транспорта позволит связать Северную столицу с пригородами. С соответствующей инициативой о строительстве надземного метро выступили частные бизнесмены. Разработкой проекта занимался архитектор Павел Лаврентьев.

В социальной сети «ВКонакте» опубликовали изображения с эскизами транспорта, который может появиться в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области. В дальнейшем планируется проработать строительную документацию для первой линии легкого метро, как его называют авторы проекта.

Власти Петербурга ранее подготовили новую схему развития метрополитена. Сейчас предоставленный проект проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, планируется изменить сроки ввода в эксплуатацию некоторых станций подземки.

Москвичам тем временем напомнили о проектах реконструкции эскалаторной галереи, которая связывала южный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» с верхней точкой склона Воробьевых гор на улице Косыгина, передает «Ридус».