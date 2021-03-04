Двое студентов лицея без вести пропали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 марта. Сотрудники полиции занимаются поисками двух воспитанников Лицея сервиса индустриальных технологий, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

О пропаже учащихся сообщила воспитатель образовательного учреждения в Петербурге. Подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее неоднократно уходили. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Полицейские нашли живым 11-летнего мальчика, бесследно исчезнувшего в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. О пропаже ребенка сообщила его мать, школьник ушел рано утром из дома и не вернулся ночевать.