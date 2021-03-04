Мешок изумрудов украли из квартиры петербургского бизнесмена

Санкт-Петербург, 4 марта. Грабители проникли в квартиру гендиректора компании, занимающейся обработкой драгоценных камней, и украли мешок изумрудов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что преступник пробрался в его квартиру путем отжатия балконной двери и похитил находившиеся в свободном доступе наличные деньги и пакет с драгоценными камнями. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.

С места происшествия изъяли кошелек, слепок со следом отжима и отпечатки пальцев и обуви. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере с проникновением в жилище.

В Оренбургской области сотрудница базы украла теленка у председателя сельхозкооператива. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщало издание РИА56.