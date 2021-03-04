Мертвого 18-летнего петербуржца обнаружили в квартире знакомых

Санкт-Петербург, 4 марта. Бездыханное тело 18-летнего юноши обнаружили в квартире на Октябрьской набережной. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов оперативники осмотрели труп и не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Известно, что молодой человек находился в гостях, нигде не учился и не работал. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

С места происшествия изъяли предмет, похожий на курительную трубку, таблетку, пакет со следами неустановленного вещества белого цвета, ракушку со следами вещества коричневого цвета, три мобильных телефона, одежду и отпечатки пальцев.

В Красносельском районе Петербурга мертвый водитель устроил ДТП, протаранив здание. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи установили, что мужчина скончался до аварии, сообщала Deita.