Биолог Глазков рассказал о диких зверях Санкт-Петербурга

Диких обитателей Ленобласти и Петербурга, некоторые из которых занесены в региональную Красную книгу, назвал кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Чаще всего нам на глаза попадаются голуби, воробьи, синицы, серая ворона. Из диких зверей в Санкт-Петербурге чаще всего попадается, естественно, серая крыса. Встречаются лисицы, енотовидные собаки, кабаны и даже лоси. Между прочим, у нас есть отдельная Красная книга Ленинградской области и отдельная Красная книга животных Санкт-Петербурга», — рассказал Глазков.

Он сообщил, что в Ленинградской области обитает рысь. Рысей насчитывается около 400 особей, при этом для регулирования их численности в области открыта охота. А вот в Петербурге рысь — редкий гость и потому занесена в Красную книгу. До 70-х годов прошлого века рысь постоянно видели в парке Сосновка. Это животное до сих пор можно увидеть в пригороде.

«В этом году поступили сведения, что в Ленинградской области добыто 264 волка. В Петербурге уже 15 лет как сформировалась своя популяция уток. Это селезни — вид кряквы и серые уточки. В этом году у нас в городе насчитали 10 600 крякв. Это много. Если весной или осенью подкармливать диких птиц, они могут остаться зимовать, но это экологическое образование уток Санкт-Петербургу ничем опасным не грозит», — рассказал Глазков.

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