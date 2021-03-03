Глазков назвал самых вредных животных Ленобласти и Петербурга

Одичавших собак, крыс и голубей посчитал самыми опасными для человека кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Одичавшая собака наносит серьезный вред природе. Я считаю, что нужно собирать круглый стол, приглашать и зоозащитников, и владельцев питомников для животных, и решать проблему сообща. Я знаю, что чипирование, это один из способов решения проблемы. Плюсы стерилизации в том, что даже если физически уничтожить собаку в благоприятном для ее обитания месте, оно тут же будет занято другими собаками. Хочу отметить, что за последнее время в Санкт-Петербурге резко сократилось количество бездомных собак», — сказал Глазков.

Также вредными Глазков считает бродячих кошек, которые выедают слетков птиц. Особенно пагубно это влияет на садоводства, которые потом заполонят вредные насекомые. Кроме них наиболее вредными для петербуржцев, являются голуби.

«Численность голубей растет каждый год. С этой проблемой сталкиваются не только в России, пытаясь бороться разными способами. Например, в Англии, если ты кормишь голубей, то платишь огромный штраф в несколько сотен фунтов. Численность голубей в городах растет, потому что их подкармливают. Но голуби опасны для человека как переносчики десятков заболеваний, например, сальмонеллеза», — заявил Глазков.

Глазков считает, что для борьбы с голубиными стаями необходимо ограничить птицам доступ к чердакам, так как генетически те предрасположены гнездиться наверху. Еще одной проблемой являются несанкционированные свалки, где голуби питаются. На этих же свалках, кстати, кормятся крысы и вороны, но при этом серая ворона является санитаром, сдерживающей распространение крыс.

Ранее ФАН рассказывал, что житель дома в Воскресенске, в котором расположен сетевой супермаркет, решил взорвать здание из-за крыс и тараканов, которые, по его мнению, перебрались из продовольственной точки в его жилище.