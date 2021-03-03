Депутат Вострецов встретился с учителями и воспитателями Петербурга

Санкт-Петербург, 3 марта. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов провел встречи с работниками детских садов и школ Петербурга. А также поблагодарил их за работу во время пандемии.

Встреча состоялась в учреждениях Кировского района Северной столицы. По словам Вострецова, работа педагогов на фоне пандемии коронавируса заслуживает благодарности.

«Несмотря на сложности в этот период, педагоги сделали все, чтобы процесс обучения не прерывался. Это было испытание для всех. В итоге мы стали еще больше ценить труд учителей и воспитателей. Конечно, необходимо провести и работу над ошибками, чтобы не повторять их в будущем, если подобная ситуация повторится. Дистанционное обучение нужно усовершенствовать как резервную меру», — уверен он.

Как председатель Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ», Вострецов обсудил с педагогами условия оплаты их труда. Депутат сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей о готовящихся организацией инициативах.

«Мы готовим пакетное предложение правительству о пересмотре подхода к оплате труда бюджетников. Врачи, учителя, воспитатели, работники культуры и социальной сферы — это основа государства. Они должны четко знать, что их не просто любят, но и оценивают их труд по достоинству», — добавил в заключение Вострецов.

Ранее депутат Вострецов посетил все ПНИ своего округа в Петербурге. Он провел проверку социальных учреждений Красносельского и Петродворцового районов города, после чего дал их работе высокую оценку.