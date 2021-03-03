Петербургский полицейский избил участкового после «воспитательной» беседы

Санкт-Петербург, 3 марта. УВМД по Фрунзенскому району проводит служебную проверку по факту избиения участкового уполномоченного полиции, передает источник ФАН в силовых структурах.

Правоохранитель пострадал от рук одного из заместителей руководителя отдела полиции после «воспитательной» беседы. Инцидент произошел 2 марта. Сразу после этого пострадавший сообщил о случившемся руководству. Все обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Житель Волгограда предстанет перед судом за избиение полицейского монтировкой, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.