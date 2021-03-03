Бокал вина едва не обошелся петербурженке в 90 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 3 марта. Посещение винного бара в аэропорту Пулково едва не стоило петербурженке 90 тысяч рублей — такой счет ей выставили за один бокал вина.

Цену сотрудники заведения озвучили после того, как налили вино. Удивленная женщина отказалась от заказа и сказала, что не будет его оплачивать. Тогда администратор вызвал полицию, но стражей порядка заинтересовала не посетительница, а странные ценники на алкоголь — они были написаны от руки и оформлены с нарушениями. Информацию о винном баре передали в Роспотребнадзор. От уплаты 90 тысяч рублей за бокал вина петербурженку освободили.

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